Babnet

الرابطة المحترفة الثانية: الترجي الجرجيسي يتعاقد مع اللاعبين عزيز الجمعاوي وأمير التاجوري

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 10:46 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلن الترجي الجرجيسي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التعاقد مع اللاعبين عزيز الجمعاوي وأمير التاجوري لمدة موسمين.
ويشغل عزيز الجمعاوي صاحب الـ 29 سنة والقادم من النادي القربي خطة مدافع محوري، في حين يلعب أمير التاجوري صاحب الـ 25 سنة والقادم كذلك من النادي القربي في خطة مهاجم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270882


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 02 أوت 2023 | 15 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:27
16:13
12:33
05:25
03:45
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
37°-27
34°-25
30°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    23180,7

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38425 DT        1$ =3,07622 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   891,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*