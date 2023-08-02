الرابطة المحترفة الثانية: الترجي الجرجيسي يتعاقد مع اللاعبين عزيز الجمعاوي وأمير التاجوري

أعلن الترجي الجرجيسي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التعاقد مع اللاعبين عزيز الجمعاوي وأمير التاجوري لمدة موسمين.

ويشغل عزيز الجمعاوي صاحب الـ 29 سنة والقادم من النادي القربي خطة مدافع محوري، في حين يلعب أمير التاجوري صاحب الـ 25 سنة والقادم كذلك من النادي القربي في خطة مهاجم.