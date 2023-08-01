تطاوين: الشروع في استغلال 5 آبار عميقة من إجمالي 7 آبار مبرمجة لتنمية الموارد المائية للشرب في الجهة

في إطار تحسين تزويد مناطق وادي الغار وبحير والمناطق العليا بمعتمديتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية بالماء الصالح للشرب، سيشهد الاسبوع الاول من شهر أوت الجاري ربط بئر عميقة بوادي الغار من معتمدية تطاوين الشمالية بشبكة توزيع المياه قدّرت كلفة انجازها بحوالي 380 الف دينار، وفق رئيسة اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية تطاوين خولة المدني.

وأضافت المدني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه يجري حاليا تقييم العروض لحفر بئر عميقة بمنطقة القرضاب من معتمدية غمراسن قريبا، بما سيحسّن تزويد المشتركين بمياه الشرب باستمرار مقارنة بما كان عليه في الاشهر الماضية، وفق تقديرها.

وأشارت إلى انّه تم خلال شهري مارس وافريل الماضيين، ربط 3 آبار أخرى في منطقة المعونة من معتمدية تطاوين الشمالية بالشبكة الجهوية لتزويد المناطق الشمالية الشرقية للولاية، ومع ذلك يؤكد معتمد بني مهيرة بوبكر اللملومي لـ"وات" تواصل الانقطاعات في منطقة المرة ببني مهيرة وبعض القرى المجاورة لها نتيجة انخفاض منسوب المائدة المائية بالمنطقة.

وفي ذات الإطار، أعطى والي تطاوين، حافظ الفيتوري، في موفى الأسبوع المنقضي اشارة انطلاق استغلال بئر عميقة بمنطقة كمبوت من معتمدية رمادة بعد تجهيزها وكهربتها بكلفة تناهز 800 الف دينار، وذلك من أجل تحسين تزويد مناطق كمبوت والعشوش وبلاكات عشرة وحي المطار.



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واطّلع الوالي بذات المناسبة على الخزان المزوّد لقرية كمبوت المنجز في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية العاملة في الجهة، كما أعطى اشارة انطلاق استغلال بئر عميقة قرب قرية هبهب من معتمدية البئر الاحمر بقوة دفق تبلغ حوالي 15 ل في الثانية وانجزت بحوالي 280 الف دينار لتحسين التزويد بمياه الشرب في المناطق العليا لمعتمديتي البئر الاحمر وغمراسن.