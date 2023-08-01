كاس العالم للسيدات - تاهل المنتخب الامريكي الى الدور ثمن النهائي

تأهلت سيدات منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدور ثمن النهائي لكاس العالم لكرة القدم رغم التعادل سلبيا مع منتخب البرتغال (0-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب ادين بارك باوكلند نيوزيلندا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة

الخامسة بدور المجموعات من المنافسة.

وسمحت نتيجة التعادل لسيدات المنتخب الأمريكي بمرافقة سيدات منتخب هولندا إلى الدور ثمن النهائي بفضل مرتبتها الثانية في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بينما ودعت البرتغال البطولة برصيد 4 نقاط حيث حلت في المركز الثالث فيما تذيل منتخب فيتنام الترتيب بلا رصيد من النقاط و3 هزائم.

وكان المنتخب الهولندي قد تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة اثر فوزه اليوم على منتخب فيتنام بنتيجة 7 - 0 .