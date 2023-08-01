Babnet

كاس العالم للسيدات - تاهل المنتخب الامريكي الى الدور ثمن النهائي

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 15:07 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تأهلت سيدات منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدور ثمن النهائي لكاس العالم لكرة القدم رغم التعادل سلبيا مع منتخب البرتغال (0-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب ادين بارك باوكلند نيوزيلندا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة
الخامسة بدور المجموعات من المنافسة.
وسمحت نتيجة التعادل لسيدات المنتخب الأمريكي بمرافقة سيدات منتخب هولندا إلى الدور ثمن النهائي بفضل مرتبتها الثانية في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بينما ودعت البرتغال البطولة برصيد 4 نقاط حيث حلت في المركز الثالث فيما تذيل منتخب فيتنام الترتيب بلا رصيد من النقاط و3 هزائم.
وكان المنتخب الهولندي قد تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة اثر فوزه اليوم على منتخب فيتنام بنتيجة 7 - 0 .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270842


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 01 أوت 2023 | 14 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:28
16:14
12:33
05:25
03:43
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet35°
34° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
35°-23
41°-26
34°-25
30°-24
  • Avoirs en devises
    23180,7

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38425 DT        1$ =3,07622 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   891,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*