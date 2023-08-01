الرابطة المحترفة الاولى - النجم الساحلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الاولمبي الباجي

يستهل النجم الساحلي حملة الدفاع عن لقبه بالتباري مع الاولمبي الباجي في باجة لحساب الجولة الاولى للمجموعة الاولى من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2023-2024 وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت اليوم الثلاثاء.
وسيتبارى لحساب نفس المجموعة خلال الجولة الافتتاحية اتحاد بن قردان مع النادي الافريقي ومستقبل سليمان مع الملعب التونسي.
ويركن قوافل قفصة العائد الى مصاف النخبة من جهته الى الراحة خلال هذه الجولة.
وسيتبارى لحساب نفس المجموعة خلال الجولة الافتتاحية اتحاد بن قردان مع النادي الافريقي ومستقبل سليمان مع الملعب التونسي.
ويركن قوافل قفصة العائد الى مصاف النخبة من جهته الى الراحة خلال هذه الجولة.
وفي المجموعة الثانية يستضيف الترجي الرياضي في الجولة الاولى مستقبل المرسى العائد الى الرابطة الاولى فيما يلاقي النادي الصفاقسي النادي البنزرتي ويتقابل نجم المتلوي مع اتحاد تطاوين.
ويركن الاتحاد المنستيري الى الراحة خلال الجولة الافتتاحية
ويتاهل في اعقاب المرحلة الاولى اصحاب المراكز الثلاثة الاولى عن كل مجموعة الى مرحلة التتويج مع 3 نقاط حوافز للاول ونقطتين للثاني ونقطة واحدة للثالث
وتتنافس بقية الفرق في مجموعة تفادي النزول التي يدخلها صاحب المركز الرابع في المرحلة الاولى باربع نقاط و3 للخامس ونقطتين للسادس و0 للسابع من كل مجموعة على ان ينزل في ختام السباق صاحبا المركزين السابع والثامن الى الرابطة الثانية.
برنامج الجولة الفتتاحية من المرحلة الاولى المقررة يوم 19 اوت الجاري:
المجموعة الاولى
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي / اتحاد بنقردان - النادي الافريقي / مستقبل سليمان - الملعب التونسي / قوافل قفصة معفى
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - مستقبل المرسى / النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي / نجم المتلوي - اتحاد تطاوين / الاتحاد المنستيري معفى.
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