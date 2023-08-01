الرابطة المحترفة الاولى - النجم الساحلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الاولمبي الباجي

يستهل النجم الساحلي حملة الدفاع عن لقبه بالتباري مع الاولمبي الباجي في باجة لحساب الجولة الاولى للمجموعة الاولى من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2023-2024 وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت اليوم الثلاثاء.



وسيتبارى لحساب نفس المجموعة خلال الجولة الافتتاحية اتحاد بن قردان مع النادي الافريقي ومستقبل سليمان مع الملعب التونسي.

ويركن قوافل قفصة العائد الى مصاف النخبة من جهته الى الراحة خلال هذه الجولة.



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