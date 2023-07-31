انخرام التوازن بين الودائع والقروض بالبنك الوطني الفلاحي بقيمة 3ر3 مليار دينار نهاية جوان 2023 تو

شهد البنك الوطني الفلاحي، عمومي، تواصل انخرام التوازن بين الودائع والقروض بقيمة 3.3 مليار دينار نهاية جوان 2023، اذ بلغ قائم الودائع 785ر10 مليار دينار، في حين ناهز قائم القروض 072ر14 مليار دينار، وفق بيانات نشرها البنك على موقع هيئة السوق المالية.



وابرزت البيانات تطور قائم القروض من 576ر13 مليار دينار، خلال السداسي الأول من 2022، الى 072ر14 مليار دينار، خلال نفس الفترة لسنة 2023. في المقابل، ارتفعت الودائع خلال النصف الأول بين سنتي 2022 و2023 بنسبة 2ر6 بالمائة الى حدود 785ر10 مليار دينار.





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