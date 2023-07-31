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الفرنسي عثمان ديمبلي يوافق على الانتقال الى باريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
كشفت تقارير صحفية أن الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي اللاعب الحالي لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم وافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد ديمبلي (26 عاما) مع النادي الكتالوني في صيف 2024 ويرتبط بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو يتضاعف إلى 100 مليون يورو في أوت المقبل.
ونشر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على " تويتر" تدوينة قال فيها: " ديمبلي قال نعم لعرض باريس سان جرمان ومنح الضوء الأخضر للصفقة".
...

وأضاف "فريق باريس سان جيرمان اتفق شفهيا مع وكيل لاعب برشلونة على شروط عقد ديمبلي لمدة 5 سنوات وقد أرسل باريس خطابا رسميا لإبلاغ برشلونة بأنه سيفعل الشرط الجزائي ويحاول الآن حسم الصفقة بأفضل طريقة ممكنة، حيث يعتمد الأمر على
التوقيت".


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