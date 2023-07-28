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المنتخب التونسي لكرة السلة يلاقي نظيره الفرنسي وديا يوم الاثنين المقبل

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 09:08 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يتبارى المنتخب التونسي لكرة السلة وديا مع نظيره الفرنسي يوم الاثنين 31 جويلية الجاري ( السابعة و النصف مساء بتوقيت تونس ) بمدينة "بوو" الفرنسية .
وتعمل الجامعة التونسية لكرة السلة التي اعادت التعاقد مع المدرب البرتغالي ماريو بالما على اعداد منتخب جديد لخوض الاستحقاقات المقبلة بعد ان تم تشبيب الفريق و التخلي عن عدد من العناصر التي كانت تشكل الخماسي الاساسي للمنتخب.

وكانت الجامعة قد اعلنت عن قائمة من 15 لاعبا للمشاركة في تربص المنتخب الوطني طوال الاسبوع الجاري تحت إشراف المدرب البرتغالي العائد ماريو بالما .
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و ضمت قائمة اللاعبين كل من :

جوهر الجوادي ، فارس العشي ، أشرف القنوني ، حسام المهملي ، أحمد العدامي ، لسعد شوية ،عمرو بوعلاق ،أسامة المرناوي ،فراس لحياني ، بشير بن يحي ، احمد الضيف ، واصف المثناني ،اسكندر بالراشد ، ياسين التومي ، يانيس بيجو .


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