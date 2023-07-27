زغوان: إشكال قانوني ومالي يعطّل انطلاق نشاط الشركة الأهلية لتثمين المنتوجات الغابية بأم الأبواب بالفحص

تأخّر انطلاق نشاط الشركة الأهلية "سيرستي" لتثمين المنتوجات الغابية بأم الأبواب بالفحص من ولاية زغوان، حيث لم تتوصل هيئة الشركة والإدارة العامة للغابات من إمضاء اتفاقية الاستغلال لوجود إشكال قانوني ومالي يتمثل أساسا في كيفية تطبيق الفصل 18 من مجلة الغابات الذي يقضي بإلزامية بيع المنتوج الغابي بواسطة المزايدة العمومية وهو إجراء ترفضه الهيئة لعدم قدرتها المادية على المزايدة.



وأوضح رئيس هيئة الشركة، صلاح العرفاوي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن إدارة الشركة طلبت تمكينها من استغلال المساحة الغابية التي تم الاتفاق عليها والمحددة بحوالي 4200 هكتارا، عن طريق المراكنة وهو ما يتعارض مع قانون مجلة الغابات، معتبرا أن المساهمين في سباق مع الوقت لتدارك فترة موسم جمع الإكليل الذي يمتد من بداية شهر ماي إلى منتصف شهر سبتمبر.





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ونبّه العرفاوي إلى ضرورة التصدّي لتنامي ظاهرة الاعتداء العشوائي على الملك الغابي في الفترة الأخيرة من طرف أشخاص مجهولين، والذي شمل جزء من المساحة المخصصة للشركة الأهلية.



في المقابل، أكد المدير العام للغابات، محمد نوفل بن حاحا، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساعي جارية بين وزارتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية لمعالجة الإشكال القانوني المطروح، وإيجاد حل بديل يضمن نجاح التجربة التنموية الجديدة، ويحافظ على ملك الدولة الغابي وحقوق الأجيال القادمة في هذه الثروات، لافتا إلى أنه تم أمس الاربعاء عقد لقاء تشاوري بين مصالح الوزارتين لإيجاد صيغة قانونية ترضي الطرفين.



يشار إلى أن هذه الشركة، التي تم تأسيسها مطلع شهر جويلية الجاري، تضم 59 مساهما وستنتفع بها حوالي 200 عائلة ستتولى تثمين 4 منتوجات غابية منها الإكليل، والصنوبر الحلبي (الزقوقو)، والخروب، والذرو ( القضوم).