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تعادل باريس سان جرمان الفرنسي والنصر السعودي وديا تحضيرا للموسم الجديد

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 17:06 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تعادل باريس سان جرمان بطل فرنسا اليوم الثلاثاء مع نادي النصر السعودي بلا أهداف في المواجهة التي جرت على ملعب يانمار في أوساكا باليابان في أولى مباريات الفريق الباريسي الآسيوية الإعدادية للموسم الجديد.

وغاب عن المباراة نجم باريس سان جرمان وهدافه كيليان مبابي المستبعد من التشكيلة في حين أبقى المدرب الإسباني الجديد لويس إنريكي على أبرز نجومه على دكة البدلاء في مقدمتهم القائد البرازيلي ماركينيوس ومواطنه النجم نيمار والإيطالي ماركو فيراتي.
ودفع إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه المقال من منصبه بتشكيلة واعدة بقيادة الوافدين الجدد لوكا هرنانديز والسلوفاكي ميلان شكرينيار والإسباني ماركو أسنسيو إلى جانب حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي قبل أن يجري تسعة تبديلات في الدقيقة 61 بينهم الوافد الجديد الآخر الأوروغوياني مانويل أوغارتي وإيثان مبابي شقيق كيليان.
...

من جهته، دفع المدرب الجديد للنصر، البرتغالي لويس كاسترو، بالوافدين الجديدين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا أساسيين إلى جانب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأجرى كاسترو أربعة تبديلات مطلع الشوط الثاني، بينهم الوافد الجديد الآخر البرازيلي أليكس تيليس، قبل أن يخرج رونالدو في الدقيقة 65 تاركا مكانه لعبدالفتاح آدم.
ويلتقي سان جرمان مع سيريزو أوساكا الياباني يوم الجمعة المقبل ثم انتر ميلان الإيطالي في طوكيو في الأول من أوت قبل أن يختم جولته الآسيوية بمواجهة تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في بوسان في الثالث من الشهر نفسه.
في المقابل، لعب النصر مباراته الإعدادية الأخيرة تحضيرا لخوض كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تنطلق بعد غد الخميس حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب مواطنه الشباب والاتحاد المنستيري والزمالك المصري.


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