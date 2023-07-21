تونس وسلطة عمان: دعم التعاون في المجال التربوي وٱليات توسيع آفاق التّعاون الفني

استقبل وزير التّربية، محمد علي البوغديري يوم الخميس، رئيس لجنة الانتدابات بوزارة التّربية والتّعليم بسلطنة عمان الذي يزور حاليا تونس على رأس لجنة انتداب المعلمين والأساتذة للعمل بالمؤسسات التّربوية بعُمان.



وتباحث الجانبان سُبل دعم التعاون بين تونس وسلطنة عمان في المجال التربوي وٱليات توسيع آفاق التّعاون الفني حسب حاجيات وزارة التربية والتعليم العمانية في مختلف اختصاصات التدريس.

ومن جانبه عبر رئيس اللجنة عن تقديره للوزارة لتوفير المناخ الملائم والظروف الطيبة لسير المحادثات، مؤكدا كفاءة المدرس التونسي وتميزه معرفيا وتربويا.و حضر اللقاء المدير العام للوكالة التّونسية للتّعاون الفني واطارات وزارة التربية.



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وكانت الوكالة التونسية للتعاون الفني أعلنت يوم 30 جوان الفارط عن عن رغبة وزارة التربية العمانية في انتداب أساتذة تعليم ثانوي في عدد من الاختصاصات.