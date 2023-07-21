قفصة: وكالة التجديد والتهذيب العمراني تستعدّ للشروع في تهذيب حيّ النّور بمدينة قفصة

أعلن فرع وكالة التجديد والتهذيب العمراني بقفصة، عن طلب عروض من أجل تعيين مقاول للقيام بأشغال تجديد شبكة توزيع مياه الشرب بحيّ النّور بمدينة قفصة، وهي أشغال تندرج ضمن مشاريع الجيل الثاني من البرنامج الوطني لتهذيب وإدماج الأحياء الشعبية.



وبيّن المدير الجهوي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني بقفصة عبد الرزاق ظاهري أنّ المصالح الجهوية المعنية بصدد فرز طلبات العروض من أجل إختيار المقاول الذي سيقوم بأشغال تجديد 8 كلم من قنوات توزيع مياه الشرب بحيّ النّور بمدينة قفصة وإعادة ربط 1200 مسكن بالشبكة، واضاف أن هذه الأشغال تعتبر جزء من مشروع متكامل لتهذيب الحيّ وتحسين الخدمات والمرافق الجماعية والأساسية به.





...



ومن التدخلات المبرمجة في إطار هذ المشروع الذي رصدت له وكالة التجديد والتهذيب العمراني مبلغ 6 فاصل 7 مليون دينار، إعادة تهيئة وتعبيد مسافة 18 كلم من الطرقات الرئيسية والفرعية بالحيّ، الذي يُعدّ من أكبر الأحياء بمدينة قفصة من حيث المساحة الجغرافية و الكثافة السكانية.



واوضح ظاهري انّ أشغال تحسين حالة الطرقات المبرمجة بحيّ النّور، سوف تنطلق عند بلوغ أشغال تجديد شبكة مياه لشرب نسبة 40 بالمائة، واضاف ان المشروع يتضمن توسعة شبكة التنوير العمومي بالحيّ من خلال تركيز 380 نقطة إضاءة جديدة.



ومشروع تهذيب حي النور بمدينة قفصة، هو واحد من 8 مشاريع برمجتها وكالة التهذيب والتجديد العمراني لفائدة ولاية قفصة خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، وهي تهمّ تهذيب وإدماج 8 أحياء بمعتمديات قفصة الجنوبية والقصر والقطار والمتلوي وسيدي عيش وبلخير والسند، بتمويلات بقيمة 33 فاصل 5 مليون دينار.