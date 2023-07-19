صفاقس : 23 عرضا فنيا سيؤثث الدورة ال30 لمهرجان قرمدة للفنون وثقافات الشعوب من 21 جويلية إلى 17 أوت

تتضمن الدورة 30 لمهرجان قرمدة للفنون وثقافات الشعوب من 21 جويلية الجاري إلى 19 أوت القادم، 23 عرضا فنيا من مختلف الأنماط الثقافية، وفق ما كشفت عنه خلال ندوة صحفية، الهيئة المديرة للمهرجان، مساء يوم الثلاثاء لتسليط الضوء على برنامج الدورة الحالية



وبالموسيقى تفتتح وتختتم النسخة الجديدة لمهرجان قرمدة للفنون وثقافات الشعوب، حيث يحيي الفنان عازف الكمان، أنيس القليبي، يوم 21 جويلية الجاري، عرض الإفتتاح، ليؤثث بدوره الفنان، مرتضى الفتيتي، يوم 17 أوت القادم، السهرة الختامية للمهرجان

وبين الإفتتاح والإختتام، سيجد متتبعي مهرجان قرمدة ضالتهم ضمن فقرات فنية متنوعة تجمع بين مختلف الأنماط الثقافية من مسرح وفن طربي وشعبي وصوفي ،فضلا عن العروض المخصصة للأطفال والشباب



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كما أعدت هيئة المهرجان 4 عروض مسرحية وهي مسرحية "الوحلة" للفنانة القديرة منى نور الدين وإكرام عزوز، وذلك يوم 22 جويلية، وعرض "الدرابو " للممثل جعفر القاسمي، يوم 29 جويلية، وعرض مسرحية " مبروكة الأولى" للممثل، فيصل الحضري، المبرمج يوم 5 أوت القادم، بالاضافة الى مسرحية " ديما نضحك ديما زاهي " يوم 10 أوت القادم



وسيكون عشاق الفن الطربي على موعد يوم 24 جويلية مع عرض الفنانة، أسماء بن أحمد ويوم 1 أوت مع عرض قامات الفن التونسي، عدنان الشواشي والشادلي الحاجي، يليه عرض الفنانة، يسرى محنوش، يوم 2 أوت، وعرض الفنانة هزار عبد الناظر، يوم 4 أوت دون أن ننسى سهرة الطرب مع الفنانة محرزية الطويل وأيمن لسيق، يوم 16 أوت، وعرض " الزمن الجميل" لفرقة معهد ثامر للموسيقى، يوم 14 أوت ، و""الجبل الصاعد " للمعهد الجهوي للموسيقى بصفاقس، يوم 17 أوت

وللأطفال والشباب نصيب في برمجة النسخة الجديدة لمهرجان قرمدة للفنون وثقافات الشعوب، حيث سيكون الأطفال يوم 23 جويلية على موعد مع "جو الصغار من كلون وسحار" للفنان نجيب قيبان، ويوم 31 جويلية مع عرض " رحلة تيمو "، أما الشباب فيضربون يوم 8 أوت موعدا مع عرض الراب للفنان "نوردو " ويوم 11 أوت مع عرض ثان للراب للفنانين، سانفرا وبلينقوس



أما عشاق الحضرة الصفاقسية، سيقضون في سهرة 26 جويلية امتع الأوقات مع عرض الفنان إبن جهة صفاقس، مرشد بوليلة

وفي رده عن تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام، أفاد مدير مهرجان قرمدة للفنون وثقافات الشعوب، عز الدين الزوش،

أن منحة وزارة الثقافة لمهرجان قرمدة لا تتجاوز ال200 ألف دينار، وعن غياب العروض الدولية، ذكر أن العروض الجهوية والوطنية التي تمت برمجتها تتضمن بعدا دوليا، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم خلال المهرجان كل من الفنان عبد القادر مقداد والفنانة سنية مبارك وإبنة الجهة ممثلة جمعية أحباء الفنون التشكيلية، عائدة الزحاف

