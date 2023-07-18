أريانة: صدور قرار وزير الداخلية المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات الجهة بالرائد الرسمي

تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 18 جويلية قرارا صادرا عن وزير الداخلية يتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية أريانة.

وكانت فرق العمل الميدانية المكلفة بضبط الحدود الجغرافية لمعتمديات ولاية اريانة أنهت يوم السبت 17 جوان المنقضي أشغال الرفع الطوبوغرافي الميداني لكافة معتمديات الولاية وهي على التوالي أريانة المدينة ورواد والتضامن وسيدي ثابت وقلعة الأندلس وسكرة وعماداتها.

وضمت فرق العمل التقنية التي باشرت أعمالها الميدانية يوم الثلاثاء 23 ماي الماضي بمعتمديات أريانة المدينة وسكرة ورواد والتضامن لتشمل لاحقا بقية معتمديات الولاية ممثلين عن الديوان الوطني لقيس الاراضي و المسح العقاري وعن المعهد الوطني للاحصاء والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والسلط المحلية والجهوية.

وتندرج هذه الخارطة في إطار المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية استعدادا لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة.



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وكانت هيئة الانتخابات، شرعت منذ 23 ماي 2023، في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، وذلك تجسيدا لمخرجات الملتقى الوطني الذي انعقد بالعاصمة يوم 18 ماي 2023، حيث تم تكوين 140 فريق عمل، انطلقت مباشرة في الأشغال الميدانية، في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية، وفق روزنامة زمنية تمّ ضبطها مسبقا.

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح سابق ل (وات)، بأن هذا المشروع الوطني الهام ستستفيد منه مختلف أجهزة الدولة، ولن يقتصر الأمر على تقسيم ترابي انتخابي فحسب، وسيُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق.

وبين أن تقسيم الدوائر الانتخابية يهم المعتمديات التي يوجد بها أقل من 5 عمادات، وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.