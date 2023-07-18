بطولة تيمبير الفنلندية للتنس - عزيز دوقاز يمر الى الدور ثمن النهائي

تاهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 241 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة تيمبير الفنلندية التي تقام على ملاعب ترابية اثر فوزه اليوم الثلاثاء على الصربي ميليان زيكيتش المصنف 384 عالميا بنتيجة 2-صفر بواقع (6-2 و6-4).

وسيلاقي عزيز دوقاز في الدور ثمن النهائي المتاهل من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الشيلي كريستيان غاران المصنف 119 عالميا والكرواتي نينو سيرداروزيتش المصنف 295 عالميا.

وكان معز الشرقي المصنف 279 عالميا خرج من الدور السادس عشر للبطولة ذاتها بعد خسارته في وقت سابق امام المجري زسمبور بيروس المصنف 109 عالميا بنتيجة صفر-2 بواقع (4-6 و6-7).





...



