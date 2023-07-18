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باريس سان جيرمان يعلن عودة نيمار للتدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 21:08 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عودة نجمه البرازيلي نيمار جونيور إلى التدريبات الجماعية بعد شفائه التام من عملية جراحية، إثر إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها في مطلع مارس الماضي وأبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
من ناحية أخرى، أعلن باريس سان جيرمان تعرض الظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش لتمزق عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليمنى.
وأشار سان جرمان إلى أن منديش "سيتلقى العلاج في الأسابيع القليلة المقبلة" من دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.
وكان منديش قد غاب عن نهاية الموسم الماضي لإصابة في الفخذ، في حين أن الإصابة الجديدة في الساق تعرض لها خلال فترة الإجازة وليس خلال التدريبات.


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