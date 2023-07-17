بنزرت: ضبط اخر التحضيرات اللوجستية والتنظيمية لانجاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي

مثل موضوع ضبط اخر الاستعدادات والتحضيرات اللوجستية والتنظيمية لانجاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة اليوم تحت اشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي وبحضور ممثلي المصالح الجهوية والمحلية المتداخلة علاوة على رئيس الهيئة التسييرية للمهرجان سامي حنيني ونائبه احمد الطريفي .

وشدد المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني لدى تراسه اشغال الاجتماع بحضور معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق والمندوب الجهوي للثقافة ببنزرت فوزي بن قيراط على ضرورة مواصلة الحفاظ على النقاط الايجابية العديدة التي تحققت في مختلف الدورات السابقة والعمل على حسن استثمارها لصالح المهرجان والجهة وبالاخص دفع الفعل الثقافي الناجح بالجهة.

وأكد في السياق ذاته، حرص والي الجهة وبقية الهياكل الرسمية والمجتمعية على تقديم العون المطلوب للمهرجان من اجل ان يحافظ على بريقه واشعاعه الجهوي والوطني والعربي وأيضا الدولي من خلال توفير مختلف اوجه الدعم المطلوبة .

و من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة التسييرية للمهرجان المكلف بالعلاقة مع الهياكل احمد الطريفي رعاية السلطات الجهوية لهيئة المهرجان والتفاعل الجماعي لمختلف المصالح الأمنية والحماية المدنية والبلدية والإعلامية، من اجل إنجاح فعاليات الدورة 40 للمهرجان التي وفق تأكيده حدد موعدها الرسمي خلال الفترة المتراوحة بين يوم الأربعاء 19 جويلية الجاري ويوم الثلاثاء 15 اوت.



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وتم تحديد برنامج عروض المهرجان على النحو التالي: عرض الافتتاح بعنوان " لعزارة"، وعرض جميلة والوحش يوم السبت 22 جويلية، يوم الثلاثاء 25 جويلية تم برمجة عرض " الدرابو" لجعفر القاسمي، وعرض " الزيارة" لسامي اللجمي يوم الخميس 27 جويلية، وعرض "المايسترو" لبسام الحمراوي يوم الاحد 30 جويلية ، وعرض " ام السفساري" لفوزي بن قمرة وسمير لوصيف يوم 31 جويلية، يوم غرة اوت المقبل عرض للكبار والأطفال بعنوان " انيم سباستون"، عرض الفنان مرتضى يوم الأربعاء 2 اوت، وعرض لموسيقى الراب مع الثلاثي سنفارا وسامارا وبلينقوس يوم الخميس 3 اوت ، وعرض لمسرحية " بيق بوسا" لوجيهة الجندوبي يوم السبت 5 اوت، وعرض نوردو يوم الاثنين 7 اوت، وعرض للفنان التونسي صابر الرباعي يوم الأربعاء 9 اوت ، وعرض "فيزا" لكريم الغربي يوم الجمعة 11 اوت، وعرض النوبة " عشاق الدنيا" يوم الاحد 13 اوت، وعرض الاختتام يوم 15 اوت مع الفنان التونسي زياد غرسة .