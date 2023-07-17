المنستير: 18 عرضا متنوعا في الدورة 50 لمهرجان المنستير الدولي

برمجت اللجنة الفنية للدورة 50 لمهرجان المنستير الدولي 18 عرضا متنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والباليه والسينما وذلك من 20 جويلية الجاري الى 15 أوت 2023 وفق ما أفاد رئيس جمعية مهرجان المنستير الدولي معز عباس خلال ندوة صحفية عقدت مساء أمس بمعلم الرباط الأثري الذي يحتضن فعاليات المهرجان.



ويفتتح عرض اركسترالي مشترك تونسي فرنسي بعنوان " ألحان الصداقة" فعاليات المهرجان مساء 20 جويلية، وهو عرض من إنتاج المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير ومعهدي فوارون وفونتان بفرنسا ويضم 110 من العازفين والعازفات من البلدين.

ويؤثث الفنان نضال اليحياوي سهرة 21 جويلية بعرض "مسرب الهطايا"، ومرتضى الفتيتي وسنفرا سهرة 22جويلية الجاري بعرض شبابي، ومجموعة المنستير للجاز بقيادة الفنان فوزي الشكيلي يوم 25 جويلية.



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ويواكب أحباء الفن الرابع يوم 27 جويلية الجاري عرضا مسرحيا بعنوان "على الصول" للفنان محمّد الجبالي، ويوم 28 جويلية مسرحية "درابو" لجعفر القاسمي.

ويكون أحباء الفنانة السورية فايا يونان على موعد معها يوم 29 جويلية، والفنانة آية دغنوش مع مجموعة زنار يوم 31 جويلية الداري والفنان أكرم الغربي في مسرحة "أحلى عيلة" يوم 2 أوت.

وخصص يوم 4 أوت للسينما دون توقف مع عروض سينمائية مدّة 24 ساعة، ويوم 5 أوت مع فلم للصور المتحركة للأطفال بعنوان "مجموعة أوسلوزيا. كما يؤثث بالي المنستير سهرة 7 أوت، ووجيهة الجندوبي سهرة 8 أوت 2023 في العرض المسرحس "بيق بوسا".

ويعيش الجمهور في سهرة 9 أوت مع عرض للفنان لطفي بوشناق، ويوم 10 أوت مع علاء في عرض راب، ويوم 12 أوت 2023 مع عرض "الزيارة" مع سامي اللجمي، ويوم 14 أوت مع عرض "حال الدنيا" مع محمّد علي شبيل. ويختتم المهرجان بسهرة موسيقية تؤثثها مجموعة عبد الرحمان العيادي بمشاركة الفنانين عدنان الشواشي والشاذلي الحاجي والناصر صمود.

وسيقع بمناسبة الاحتفال بالدورة الخمسين للمهرجان تنظيم برنامج مواز يشمل عرض مجموعة موسيقية وعرضا على جدار الرباط الأثري بالمنستير حول خمسينية المهرجان، ومائوية الاتحاد الرياضي المنستيير وكذلك بمناسبة مرور 120 سنة على ميلاد الزعيم بورقيبة.

وأكدت اللجنة الفنية للمهرجان التي تضم كلّا من سامي الزهاني مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير وفاخر حكيمة مدير المعهد العالي للموسيقي بسوسة وعماد مسعود (أستاذ جامعي) ومحمّد أمين بن عافية (أستاذ موسيقى)، أنّها ركزت في اختيار العروض على الارتقاء بالمستوى الفني للعروض، كما بين أعضاء اللجنة حرصهم على أن تكون هذه الدورة استثنائية بمناسبة خمسينية المهرجان غير أنّهم واجهوا صعوبات خاصة مع تراجع الدعم المالي للوزارة وفق ما بينوه في الندوة.

وتساءل فاخر حكيمة عن مقاييس وزارة الشؤون الثقافية في إسناد الدعم، موضحا أنّ معضلة المهرجانات اليوم هي التمويل العمومي وأنّ الهيئة اضطرت إلى التخلي عن برمجة العديد من العروض.

ويشمل المهرجان برنامجا موازيا يتضمن عرضا للسرك مدعما من وزارة الشؤون الثقافية، وعرضا تنشيطيا لمسرح الأطفال وورشات في الموسيقى الوترية وموسيقى الجاز، وندوات فكرية حول حقوق المؤلف، وواقع المشهد الثقافي وآفاقه وطريقة التسيير للمهرجانات الثقافية حسب فاكر حكيمة. وسيقع توفير بين 150 و200 اشتراك سعر الاشتراك الواحد 100 دينار.