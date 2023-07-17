مونديال العاب القوى لذوي الهمم - بشير العقوبي يحرز برونزية سباق 1500 متر (فئة تي 46)

احرز العداء التونسي بشير العقوبي الميدالية البرونزية لسباق 1500 متر (فئة تي 46) ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي تحتضنها حاليا العاصمة الفرنسية باريس. وقطع بشير العقوبي مسافة السباق في زمن قدره 3دق و57ث و77 جزء بالمائة خلف البلغاري هريستيان ستويانوف صاحب الميدالية الذهبية (3دق و52ث و56 جزء بالمائة) والاسترالي ميخائيل روجر الذي تحصل على الميدالية الفضية (3دق و53ث و89 جزء بالمائة).وتحتل تونس المركز السابع في جدول توزيع الميداليات برصيد 10 ميداليات (6 ذهبية و1 فضية و3 برونزية).