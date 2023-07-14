وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية: استرجاع عقار فلاحي دولي بولاية منوبة يمسح 11 هكتارا

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بولاية منوبة، عقارا دوليا فلاحيا بمعتمدية المرناقية يمسح حوالي 11 هكتارا.



ويتمثل العقار الفلاحي، الذي تم استرجاعه امس الخميس، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، في ارض بيضاء صالحة للزراعات الكبرى ومصنفة ضمن مقاسم الفلاحين الشبان.

وتمّ تسليم العقار المذكور لمصالح ديوان الأراضي الدولية (وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى) للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه من جديد طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في مجال توظيف مقاسم الفلّاحين الشبان.