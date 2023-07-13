مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون اساسي حول ارسال فرق طبية صينية الى تونس ومشاريع أوامر تتصل بالحبوب والطاقة

صادق مجلس الوزارء على مشروع قانون أساسي للاتفاق بين تونس والصين في مجال ارسال فرق طبية الى تونس الى حدود 2026 وعلى 6 مشاريع اوامر تتصل بالجوائح الطبيعية وتعيير الحبوب لموسم 2023-2024 وضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية واقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة .



وبينت رئاسة الحكومة ان اجتماع مجلس الوزراء الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح الخميس 13 جويلية 2023 ، بقصر الحكومة بالقصبة قام بالمصادقة على قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق وتبادل مذكرات بين الحكومة التونسية وحكومة ونظيرتها الصينية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد تونس من2021 الى 2026 .





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وأقر المجلس مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.



ووافق على مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2023 - 2024 ومشروع أمر يتعلق بضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب وللقمح اللين عند الشراء المُعدّان للاستهلاك البشري خلال موسم 2023-2024 .





وقرر المجلس المصادق مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 07 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة واقرار مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.



وصادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 07 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.