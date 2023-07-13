نابل: أهالي حي العذار بقرمبالية يحتجون ويغلقون الطريق الرابطة بين قرمبالية وزغوان على خلفية انقطاع الماء الصالح للشراب

عمد عدد من متساكني حي العذار بمنطقة عين طبرنق التابعة لمعتمدية قرمبالية بولاية نابل، صباح اليوم الخميس، الى غلق الطريق الرابطة بين قرمبالية وزغوان، وذلك احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب لعدة أيام



وعبر المحتجون في تصريحاتهم لصحفية "وات"، عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما عطل سير حياتهم اليومي وسط صعوبات في قضاء حاجياتهم، مطالبين السلط المحلية والجهوية بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل لهذا الاشكال بما يضمن استمرارية التزود بالماء





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وشهدت مناطق القليم وسيدي بحر زمنيت وبدّار من معتمدية قرمبالية خلال الأسبوع الجاري احتجاجات من قبل عدد من المواطنين على خلفية تكرر انقطاع الماء الصالح للشرب، حيث قام عدد من المواطنين، امس الاربعاء، بغلق البئر الرئيسية المزود للمنطقة بالماء في حركة احتجاجية للتعبير عن استيائهم من تواصل هذا الاشكال وتفاقمه مع ارتفاع درجات الحرارة



من جهته، أوضح النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة قرمبالية محمد علي فنيرة، في تصريح ل"وات"، ان الجمعية المائية بجبل الطريف، التي تزود حوالي ألف ساكن بعدد من الاحياء، تعاني من تراكم الديون لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتي ناهزت 500 ألف دينار، وذلك بسبب عدم خلاص المواطنين للجمعية المائية، مشيرا الى تدخل السلط المحلية عديد المرات لحل هذا الاشكال



وأفاد انه تم بالتنسيق مع السلط المحلية الاتفاق على تنظيم عملية توزيع الماء بهدف ضمان تزود كافة المناطق المنتفعة بخدمات الجمعية بصفة دورية، إلا ان عددا من المواطنين عمدوا الى غلق البئر المزود الرئيسي للماء احتجاجا على هذا الاجراء



ودعا فنيرة السلطات المعنية إلى ربط هذه المناطق بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لوضع حد لمشكل الانقطاع المتكرر للماء ومجابهة هذا النقص الحاد في التزود بالماء الذي تعيشه الجهة.