الانطلاق في أشغال تركيز حواجز بالمحطة الرئيسية لمطار تونس قرطاج لتنظيم صفوف المسافرين

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات عن الانطلاق أمس، الأربعاء، في تركيز حواجز على مستوى بوابة الرحيل بالمحطة الرئيسية لمطار تونس قرطاج بهدف تنظيم صفوف المسافرين وضمان سيولة الحركة وإتمام جميع الإجراءات الحدودية في أحسن الظروف.



وأوضح ديوان الطيران المدني والمطارات، في بلاغ له، الخميس، أن هذه الأشغال، التي سيتم تنفيذها ليلا، تندرج في إطار مشروع تهيئة منطقة الرحيل على مستوى البهو العمومي للمحطة الرئيسية لمطار تونس قرطاج، لتحسين جودة الخدمات المسداة للمسافرين، من جهة، وتوفير ظروف عمل مريحة للقيام بالمهام العملياتية المنوطة بعهدة مختلف الأطراف المتدخلة، من جهة أخرى.