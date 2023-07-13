Babnet

الانطلاق في أشغال تركيز حواجز بالمحطة الرئيسية لمطار تونس قرطاج لتنظيم صفوف المسافرين

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 12:09 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات عن الانطلاق أمس، الأربعاء، في تركيز حواجز على مستوى بوابة الرحيل بالمحطة الرئيسية لمطار تونس قرطاج بهدف تنظيم صفوف المسافرين وضمان سيولة الحركة وإتمام جميع الإجراءات الحدودية في أحسن الظروف.

وأوضح ديوان الطيران المدني والمطارات، في بلاغ له، الخميس، أن هذه الأشغال، التي سيتم تنفيذها ليلا، تندرج في إطار مشروع تهيئة منطقة الرحيل على مستوى البهو العمومي للمحطة الرئيسية لمطار تونس قرطاج، لتحسين جودة الخدمات المسداة للمسافرين، من جهة، وتوفير ظروف عمل مريحة للقيام بالمهام العملياتية المنوطة بعهدة مختلف الأطراف المتدخلة، من جهة أخرى.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269790


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 13 جويلية 2023 | 25 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:10
03:22
الرطــوبة:
% 18
Babnet
Babnet41°
40° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
38°-27
44°-28
42°-31
40°-30
  • Avoirs en devises
    23267,8

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37778 DT        1$ =3,07271 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1182,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*