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فتح بحث في صفحة على فيسبوك تنتحل صفة مندوب حماية الطفولة ببن عروس

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قامت المصالح الأمنية ببن عروس بفتح بحث تحقيقي إثر التفطّن لوجود صفحة وهميّة على شبكة "فايسبوك" تنتحل صفة مندوب حماية الطفولة بالجهة وتتواصل مع المواطنين بهدف الحصول على معطيات شخصيّة وتقدّم طلبات عروض شغل وهميّة.
وأوضحت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الأربعاء ، ان قرار فتح البحث في الموضوع المذكور يأتي باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اثر تكليف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى مندوب حماية الطفولة بالجهة باتخاذ الإجراءات و التدابير الضروريّة من اجل حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وردع كل مرتكبي التجاوزات في حق المبلغين عن حالات العنف المسلط على الأطفال.
وذكّرت الوزارة أنّ وسائل التواصل والإشعار لكلّ حالات العنف المسلط على الأطفال تكون إما عبر التواصل المباشر مع مختلف مكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة الموزّعة بكامل تراب الجمهوريّة أو عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 1809 أو من خلال بوابة حماية الطفولة www.dpe.tn

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