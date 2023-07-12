تشغيل أنبوب الغاز المعدّ لتعويض جزء من قناة حزام تونس... والستاغ تدعو الى الإعلام بكل اشغال تقع بجانب مسار هذا الانبوب

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم تشغيل أنبوب الغاز الطبيعي (ضغط 20 بار) المعدّ لتعويض جزء من قناة حزام تونس (على مستوى المخرج الغربي لتونس العاصمة) وذلك بداية من غد الخميس 13 جويلية 2023 على الساعة الخامسة صباحا.



وأضافت في بلاغ لها الأربعاء، ان عملية تسريح الغاز تجري انطلاقا من نقطة الربط المحاذية لمحطة ضغط الغاز 4/20 بار وصولا إلى نقطة الربط أمام شركة " سونوبوا " داعية في هذا الاطار عموم المواطنين الى إعلام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بكلّ أشغال تقع بجانب مسار الأنبوب المذكور.





...



وأكدت انّ الشركة لا تتحمل أية مسؤولية في صورة وقوع حادث في حظائر محاذية للأنبوب لا علم لها بها مسبقا، وفق البلاغ.



