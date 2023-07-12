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الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعبين فيصل المناعي وهيثم ضو

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 16:17 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الأربعاء التعاقد مع اللاعب فيصل المناعي لمدة موسمين، واللاعب هيثم ضو لمدة 5 مواسم.
ويشغل فيصل المناعي صاحب الـ 27 عاما، خطة مهاجم رواق و سبق له اللعب في فريق "كونكارنو" الصاعد حديثا لبطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

أما اللاعب هيثم ضو فيشغل خطة متوسط ميدان هجومي، و سبق له اللعب في الترجي الرياضي التونسي .
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