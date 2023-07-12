العجز التجاري لتونس يتراجع إلى حوالي 8686،9 مليون دينار في موفى جوان 2023

تقلّص العجز التجاري لتونس إلى حوالي 8686،9 مليون دينار، موفى جوان 2023، مقابل عجز بقيمة 11775،5 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2022.



وشهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك، تحسنا بـ 7,6 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وتبلغت مستوى 78,3 بالمائة، وفق ما أظهرته نشرية المعهد الوطني للإحصاء حول "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية" لشهر جوان 2023.





...