لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البرلمانية تعقد جلسة عمل مع وفد من "البندستاغ" الألماني

أكد وفد من البرلمان الالماني (البندستاغ)، خلال جلسة عمل عقدها اليوم الثلاثاء في قصر باردو، مع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدول وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، استعداد ألمانيا لمزيد دعم تونس على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالمقاربة الاقتصادية.

كما أبرز الوفد البرلماني الالماني، الحرص على مواصلة دعم تونس في مسار البناء الجديد، "بعد أن برهنت، عبر شفافية الانتخابات الأخيرة ومواصلة محاربة الفساد، عن المضي قدما في استكمال ارساء المسار الديمقراطي"،حسب ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

واعرب عن قناعته بأن تونس تعد "شريكا استراتيجيا مميزا، وجب على الجميع تكثيف الجهود لمساعدتها في مواجهة مختلف التحديات لا سيما منها الاقتصادية، والهجرة غير النظامية"، مثمنا في هذا الصدد، المساعي الجدية المبذولة من الجانب التونسي في مقاومة هذه الظاهرة التي اعتبر أنها "تؤرق العالم بأسره".

وأكّدوا عزم بلادهم مواصلة دعم لتونس في شتى المجالات، وتقوية الشراكات لا سيما في مجال التكوين المهني، ومزيد استقطاب اليد العاملة التونسية من الحرفيين، إضافة الى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات والطاقات البديلة.



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وضم الوفد الالماني ألكسندر ثروم عضو لجنة الشؤون الداخلية، وسيلكه لونارت عضو لجنة الاسرة والمسنين، ومايكل برانت الناطق الرسمي لسياسة حقوق الانسان، ورئيس مجموعة العمل حول حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لإئتلافCDU / CSU.

من جهتهم، أبرز أعضاء الوفد التونسي برئاسة النائب عزيز الاخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، أهمية زيارة الوفد البرلماني الألماني الى مجلس نواب الشعب، باعتبارها "تترجم حرص ألمانيا على مواصلة دعم لتونس لا سيما عبر قنوات التواصل البرلمانية".

واكد اعضاء اللجنة، دور مثل هذه اللقاءات في تعزيز التشاور وتبادل الآراء بين البرلمانيين حول المشاغل ذات الاهتمام المشترك"، والحرص على تعزيز التعاون التونسي الألماني خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقات المتجددة، وكذلك على المستوى التجاري والاقتصادي، مشيرين الى الافاق المتاحة لمزيد استقطاب اليد العاملة التونسية من الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى.

كما استعرض النواب امام الوفد الالماني، التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، وما تتطلبه من دعم لدى المؤسسات المالية المانحة، حتى تحافظ على السلم الاجتماعي وتستكمل برنامجها الإصلاحي ومسارها الديمقراطي، مبرزين أهمية التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، ومعبرين عن تقديرهم لمساندة ألمانيا لمذكرة التفاهم الممضاة مؤخّرا بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وتطرق اعضاء اللجنة أيضا، الى ما شهدته تونس مؤخرا من تدفق للمهاجرين الافارقة جنوب الصحراء، مؤكّدين الحرص على ايجاد الحلول القانونية لهذا الموضوع، في كنف احترام حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، ومستفسرين عن المقاربة الألمانية في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، قصد الاستئناس بأهم مميزاتها.

كما أبرزوا ضرورة تباحث جميع الأطراف في الاتحاد الأوروبي للأسباب الحقيقة للهجرة، داعين الى تكثيف الجهود المشتركة لدعم التنمية المستدامة عبر تنمية الاستثمار، ومشددين على أن مواجهة هذا التحدي يقوم أساسا على تعزيز المقاربة الأمنية من جهة والمقاربة الاقتصادية من جهة اخرى.

وأكدوا أهمية دعم الهجرة النظامية ومزيد التشاور والتحاور قصد إيجاد حلول جذريّة للمهاجرين المتواجدين على التراب التونسي، لاسيما من الافارقة جنوب الصحراء، وفقا للقانون ومقتضيات حقوق الإنسان.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، قد رحب صباح اليوم الثلاثاء، في مستهل كلمته في الجلسة العامة، بوفد البندستاغ الألماني الذي واكب جانبا من أشغال تلك الجلسة، حيث أكد ان العمل التشريعي للبرلمان التونسي يجري في اطار الشفافية التامة، مع الالتزام بمبادئ الدفاع عن الحريات العامة والفردية وحرية الاعلام والتنظّم الحزبي والحرية السياسية، مؤكدا أن البرلمان يطمح الى ربط علاقات مع كل البرلمانات في العالم، ويرحب بكل الوفود البرلمانية التي تزور تونس للاطلاع على حقيقة الأوضاع.