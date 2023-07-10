قابس: عودة حجيج الولاية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية

عاد حجيج ولاية قابس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بسبب تأخير دام قرابة الساعتين من البقاع المقدسة، على متن طائرة تابعة لخطوط المملكة العربية السعودية، ضمت 307 ركاب بين حجيج ومرافقين لهم.



وكان في استقبال الحجيج بمطار قابس - مطماطة الدولي، المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس علي اللاني، الذي عاين عن قرب الاحاطة الصحية التي تم توفيرها لضيوف الرحمان، الذين بدت من ملامحهم علامات التعب خاصة كبار السن منهم.





...



وقد تجندت كل الأطراف المتدخلة بمطار قابس - مطماطة الدولي لتمكين الحجيج من اتمام اجراءات العودة بكل يسر بما ساعدهم على الالتقاء بأسرهم في وقت وجيز.



يذكر أن حاجا من حجيج ولاية قابس قد توفي بالقاع المقدسة وهو أصيل منطقة تبلبو من معتمدية قابس الجنوبية.