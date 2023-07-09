الرئيس البولندي يحث من أوكرانيا الدول الغربية على إظهار الوحدة قبل قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي

فرانس 24 -

جدد الرئيس البولندي أندريه دودا الأحد دعمه لأوكرانيا خلال زيارة يقوم بها إلى البلاد ودعا الدول الغربية إلى إظهار الوحدة قبل انعقاد قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس الأسبوع المقبل، تعقد عليها كييف آمال الانضمام إلى هذا التحالف.



تعقد هذه القمة بعد أكثر من شهر على بدء هجوم مضاد تنفذه القوات الأوكرانية على الجبهة، لكنه لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب متواضعة أمام خطوط دفاعية روسية صلبة وبسبب نقص في قذائف المدفعية.





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