الألعاب العربية بالجزائر- مصارعة - امين القنيشي يتوج بميدالية ذهبية

توج المصارع التونسي امين القنيشي ( وزن 130 كغ ) اليوم في الجزائر بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة ضمن الألعاب العربية بالجرائر (مصارعة رومانية ).

ويذكر ان المنتخب الوطني للمصارعة ممثل في منافسات المصارعة التي تتواصل أيام 9 و 10 و 11 جويلية الجاري بالمصارعين الاتي ذكرهم//



المصارعة الرومانية : ياسين الحكيري 60 كغ ورضوان الطرهوني 72 كغ وسامي سلامة 77 كغ وإسكندر الميساوي 97 كغ وأمين قنيشي 130 كغ في حين يمثل منتخب المصارعة الحرة كل من: فراس بن خليفة 61 كغ وفاروق الجلاصي 65 كغ وعلي الزرقي 70 كغ وعماد القديدي 92 كغ ومحمد السعداوي97 كغ وحمزة الرحماني 125كغ