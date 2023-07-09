الألعاب العربية بالجزائر- مصارعة - امين القنيشي يتوج بميدالية ذهبية

توج المصارع التونسي امين القنيشي ( وزن 130 كغ ) اليوم في الجزائر بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة ضمن الألعاب العربية بالجرائر (مصارعة رومانية ).
ويذكر ان المنتخب الوطني للمصارعة ممثل في منافسات المصارعة التي تتواصل أيام 9 و 10 و 11 جويلية الجاري بالمصارعين الاتي ذكرهم//
المصارعة الرومانية : ياسين الحكيري 60 كغ ورضوان الطرهوني 72 كغ وسامي سلامة 77 كغ وإسكندر الميساوي 97 كغ وأمين قنيشي 130 كغ في حين يمثل منتخب المصارعة الحرة كل من: فراس بن خليفة 61 كغ وفاروق الجلاصي 65 كغ وعلي الزرقي 70 كغ وعماد القديدي 92 كغ ومحمد السعداوي97 كغ وحمزة الرحماني 125كغ
ويذكر ان المنتخب الوطني للمصارعة ممثل في منافسات المصارعة التي تتواصل أيام 9 و 10 و 11 جويلية الجاري بالمصارعين الاتي ذكرهم//
المصارعة الرومانية : ياسين الحكيري 60 كغ ورضوان الطرهوني 72 كغ وسامي سلامة 77 كغ وإسكندر الميساوي 97 كغ وأمين قنيشي 130 كغ في حين يمثل منتخب المصارعة الحرة كل من: فراس بن خليفة 61 كغ وفاروق الجلاصي 65 كغ وعلي الزرقي 70 كغ وعماد القديدي 92 كغ ومحمد السعداوي97 كغ وحمزة الرحماني 125كغ
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