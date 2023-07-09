Babnet

الألعاب العربية بالجزائر- مصارعة - امين القنيشي يتوج بميدالية ذهبية

Publié le Dimanche 09 Juillet 2023 - 20:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توج المصارع التونسي امين القنيشي ( وزن 130 كغ ) اليوم في الجزائر بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة ضمن الألعاب العربية بالجرائر (مصارعة رومانية ).
ويذكر ان المنتخب الوطني للمصارعة ممثل في منافسات المصارعة التي تتواصل أيام 9 و 10 و 11 جويلية الجاري بالمصارعين الاتي ذكرهم//

المصارعة الرومانية : ياسين الحكيري 60 كغ ورضوان الطرهوني 72 كغ وسامي سلامة 77 كغ وإسكندر الميساوي 97 كغ وأمين قنيشي 130 كغ في حين يمثل منتخب المصارعة الحرة كل من: فراس بن خليفة 61 كغ وفاروق الجلاصي 65 كغ وعلي الزرقي 70 كغ وعماد القديدي 92 كغ ومحمد السعداوي97 كغ وحمزة الرحماني 125كغ


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269550


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 09 جويلية 2023 | 21 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:15 12:32 05:08 03:18
Babnet
31°
 Babnet40° Babnet % 74 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
40°-2837°-2738°-2741°-2742°-28
  • Avoirs en devises
    22940,2

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36770 DT        1$ =3,09901 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1359,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*