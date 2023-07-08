بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة: وسيم الصيد يتوّج بذهبية فردي الأصاغر.. وتونس ترفع رصيدها الى 11 ميدالية

توج اليوم السبت لاعب المنتخب الوطني التونسي وسيم الصيد ببطولة إفريقيا لكرة الطاولة فردي أصاغر، دون 15 عاما، المقامة بمدينة أغادير المغربية، اثر انتصاره في المباراة النهائية على النيجيري ماثيو فابونمي بأربعة أشواط دون رد تفاصيلها (11-08 و11-08 و11-04 و11-04).
وعلى اثر هذا التتويج، ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة الافريقية الى 11 ميدالية، ( 4 ذهبية، و1 فضية و6 برونزية) توزعت كالآتي:
وعلى اثر هذا التتويج، ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة الافريقية الى 11 ميدالية، ( 4 ذهبية، و1 فضية و6 برونزية) توزعت كالآتي:
- ذهبية الفرق الأصاغر (وسيم الصيد - يوسف العيدلي - أمير الصيد - أنس المشرقي)
- ذهبية فردي الأصاغر : وسيم الصيد
- ذهبية الزوجي أصاغر ( وسيم الصيد/ يوسف العيدلي)
- ذهبية الزوجي المختلط أصاغر ( وسيم الصيد/ بلقيس السويسي)
- فضية الفرق وسطيات
- برنزية الفرق صغريات
- برنزية الفرق أواسط
- برنزية فردي الصغريات: آلاء السعيدي
- برنزية الزوجي أصاغر ( أمير الصيد/ أنس المشرقي)
- برنزية الزوجي وسطيات ( ملكة الرياحي/ مريم الحمروني)
- برنزية الزوجي المختلط أصاغر ( يوسف العيدلي/ آلاء السعيدي)
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