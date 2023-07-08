بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة: وسيم الصيد يتوّج بذهبية فردي الأصاغر.. وتونس ترفع رصيدها الى 11 ميدالية

توج اليوم السبت لاعب المنتخب الوطني التونسي وسيم الصيد ببطولة إفريقيا لكرة الطاولة فردي أصاغر، دون 15 عاما، المقامة بمدينة أغادير المغربية، اثر انتصاره في المباراة النهائية على النيجيري ماثيو فابونمي بأربعة أشواط دون رد تفاصيلها (11-08 و11-08 و11-04 و11-04).





وعلى اثر هذا التتويج، ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة الافريقية الى 11 ميدالية، ( 4 ذهبية، و1 فضية و6 برونزية) توزعت كالآتي:



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