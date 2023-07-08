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في مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية ونظيره الليبي..التوافق على ضرورة تبني سياسة مشتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 13:19 قراءة: 0 د, 51 ث
      
جرت صباح اليوم السبت، مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية كمال الفقي ونظيره الليبي بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وذلك في إطار التشاور والتعاون المستمر بين الجانبين التونسي والليبي.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أنه تم التوافق بين الجانبين على ضرورة تبني سياسة مشتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية والتسلّل غير القانوني عبر حدود البلدين.
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واستعرض الوزيران خلال هذه المكالمة، واقع وآفاق علاقات التعاون بين وزارتي داخلية البلدين في المسائل ذات الإهتمام المشترك، لاسيما تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين بمناسبة إعادة هيكلة المعبر الحدودي رأس جدير من الجانب الليبي من أجل ضمان انسيابية حركة عبور المسافرين والبضائع.

وقد عبّر الوزيران على ضرورة تظافر جهود البلدين من أجل العمل على مزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات بما يعكس علاقات الأخوّة وخدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.


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