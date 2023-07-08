بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة - تونس مشاركتها برصيد 11 ميدالية من بينها 4 ذهبية

انهت تونس مشاركتها في بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة التي اختتمت امس الجمعة بمدينة اغادير المغربية بحصيلة 11 ميدالية (4 ذهبية و1 فضية و6 برنزية).

وجاءت الميداليات الذهبية الاربع بواسطة منتخب الأصاغر في مسابقة الفرق عن طريق وسيم الصيد ويوسف العيدلي وأمير الصيد وأنس المشرقي / وفي الفردي أصاغر بواسطة وسيم الصيد / وفي الزوجي أصاغر عبر وسيم الصيد ويوسف العيدلي / وفي الزوجي المختلط بفضل وسيم الصيد وبلقيس السويسي.

اما الميدالية الفضية فقد تحصل عليها منتخب الوسطيات في مسابقة الفرق بينما عادت البرونزيات الست لكل من منتخبي الصغريات والاواسط في مسابقة الفرق / وآلاء السعيدي في الفردي صغريات / وفي الزوجي أصاغر بواسطة أمير الصيد وأنس المشرقي / وفي الزوجي وسطيات عبر ملكة الرياحي ومريم الحمروني / وفي الزوجي المختلط أصاغر عن طريق يوسف العيدلي وآلاء السعيدي.