الهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الداخلية بسفير الجزائر بتونس

استعرض وزير الدّاخلية كمال الفقي، وسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، في لقاء ثنائي انعقد اليوم الجمعة بمقر الوزارة بتونس، وضع التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين.



وتبادل الجانبان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ،وجهات النظر حول السبل الكفيلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية خاصة في مجال الهجرة غير النظامية.





...



كما تطرّقا كذلك إلى تنمية المناطق الحدودية خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وتجسيدا لعمق وعلاقات الأخوة التي تربطهما.

















