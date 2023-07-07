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الهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الداخلية بسفير الجزائر بتونس

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 15:14 قراءة: 0 د, 19 ث
      
استعرض وزير الدّاخلية كمال الفقي، وسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، في لقاء ثنائي انعقد اليوم الجمعة بمقر الوزارة بتونس، وضع التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين.

وتبادل الجانبان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ،وجهات النظر حول السبل الكفيلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية خاصة في مجال الهجرة غير النظامية.

...

كما تطرّقا كذلك إلى تنمية المناطق الحدودية خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وتجسيدا لعمق وعلاقات الأخوة التي تربطهما.










Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 269459

Keyser3050  (France)  |Vendredi 07 Juillet 2023 à 16h 32m |           
Réunion, à huis clos au Bardo, sur la situation sécuritaire dans le pays et sur les frontières
Keyser3050 (France) |Lundi 12 Octobre 2015 à 13h 33m |
On peut contrôler d’une manière efficace nos frontières en construisant des hauts tours d’observations avec des bunkers en bétons armés espacés de 50 km. Leurs positions doivent être stratégiques et efficaces. L’équipement ainsi que le peuplement doivent être faits par voie aérienne. Les bunkers doivent regrouper des scientifiques qui feront des observations sur l’évolution faunistique et floristique de nos frontières. Le contrôle de notre milieu
naturel (vivant et archéologique) est une des voies que nous devrions opter pour notre développement. La fondation d’un conseil scientifique qui relie et gère un réseau de centres régionaux de recherche et de développement est indispensable.


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