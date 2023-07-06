بن عروس : البرمجة الخاصة بالمهرجانات الصيفية جاهزة في اغلبها والتنسيق متواصل مع الهياكل المتدخلة لإنجاحها (المندوب الجهوي للشؤون الثقافية)

أفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية بن عروس مهذب القرفي ، بأن البرمجة الخاصة بالمهرجانات الصيفية بالجهة أصبحت جاهزة في اغلبها باستثناء بعض المهرجانات التي تواصل هيئاتها اما استكمال الإجراءات الخاصة ببعض العروض ، او البحث عن فضاءات تستجيب للشروط المطلوبة لاحتضان هذه التظاهرات .



وتابع القرفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان عدد المهرجانات بالجهة هذه السنة هو في حدود 14 مهرجانا ، تتوزع على المهرجانات الصيفية الخاصة بكل معتمدية ومهرجاني بوقرنين واوذنة الدوليين .

وبخصوص البرمجة الخاصة بالمهرجانت ، أوضح المندوب إن البرمجة الخاصة بكل من مهرجان الياسمين برادس ومهرجان بن عروس الصيفي ومهرجان المروج في طور اللمسات الأخيرة للإعلان عن البرمجة يليها من حيث نسبة الانجاز والإعداد كل من مهرجاني اوذنة وبوقرنين الدوليين الذين يخضعان هذه السنة في الاعداد والبرمجة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية حيث سيشرف على إدارة مهرجان اوذنة الدولي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ومهرجان بوقرنين الدولي مدير المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الانف .



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ومن ابرز العروض التي من المنتظر ان تؤثث سهرات مهرجان بوقرنين الدولي زياد غرسة ورؤوف ماهر ولبنى نعمان وفي الراب كل من سمارة وعلاء وفي الغناء الصوفي عرض الزيارة الى جانب العروض المسرحية لكل من وجيهة الجندوبي وبسام الحمراوي ومعز التومي .

اما بخصوص مهرجان اوذنة الدولي فمن المنتظر تنظيم حفلين كبيرين الى جانب عرض في اطار التعاون الدولي و عرض في الموسيقى السنفونية

ومن بين المهرجانات التي تواصل هيئاتها استكمال البرمجة كل من مهرجان المدينة الجديدة والمحمدية ومرناق وحمام الشط ومقرين .

ولم يتم وفق نفس المصدر تخصيص منح اضافية للمهرجانات حيث بقيت المنح في حدود المنح التي تم اسنادها السنة الماضية مع جهد استثنائي للبلديات التي قامت بتوفير دعم هام لمختلف المهرجانات .

ومن بين الإشكاليات التي مازالت عالقة وتخص برمجة المهرجانات عدم توفير الفضاءات التي ستحتضن فعاليات هذه التظاهرات حيث مازال كل من مهرجاني الزهراء والخليدية في انتظار تخصيص فضائين لاحتضان المهرجانين .

ولم يحض مسرح الهواء الطلق بالزهراء على موافقة الجهات المعنية لاحتضان هذه التظاهرة بسبب إشكالات فنية في البناء وعدم توفر فضاء يستجيب لشروط العرض بالخليدية ومازالت اللجان المتدخلة في طور دراسة بعض المقترحات .

عبد الباسط الفريضي