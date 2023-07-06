تأجيل النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين في قضية التآمر إلى 13 جويلية

قررت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النّظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما عرف ب"قضيّة التّآمر على أمن الدّولة " إلى جلسة يوم 13 جويلية 2023، حسب ما كشف عنه المحامي سمير ديلو على صفحته بموقع "فايسبوك".



ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد قرر يوم 23 جوان الماضي الإفراج عن القيادية بجبهة الخلاص، شيماء عيسى، والموقوفة منذ شهر فيفري 2023، غير أنّ النيابة العمومية استأنفت القرار في اليوم ذاته.





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ويذكر أنّ الايقافات في ما عرف ب"قضيّة التّآمر على أمن الدّولة" انطلقت منذ شهر فيفري 2023، بايقاف عدد من السياسيين المعارضين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين ورجل أعمال وشخصيات في الدولة.



ويواجه الموقوفون اتهامات بالتآمر على أمن الدولة خاصة بالوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار ، في المقابل تتمسك المعارضة وهيئة الدفاع بأن التهم سياسية" بلا دليل ولا جريمة