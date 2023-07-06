المرصد التونسي للمياه تلقى245 بلاغا من المواطنين خلال جوان 2023 بشان مشاكل في توفر امدادات مياه الشرب

وأضاف المرصد في معطيات نشرها، مساء الاربعاء، ان ولاية نابل تصدرت خارطة العطش، وهي آلية يعتمدها المرصد لرصد الاخلالات بشان إمدادات المياه والتفاعل معها، بما يعادل 34 تبليغا تلتها ولاية بن عروس بـ21 تبليغا في حين ورد من ولاية تونس 16 تبيلغا ومن ولايتي سيدي بوزيد وباجة 15 تبليغا لكل منهما وتفاوتت البلاغات الصادرة بين الولايات.وتلقى المرصد 228 بلاغا من المواطنين تتصل بانقطاعات طالت شبكة المياه و 9 بلاغات بشان تحركات احتجاجية للتعبير عن رفض مشاكل المياه ونقصها و 6 بلاغات بشان تسريبات على الشبكة و بلاغين بشان وجود مياه غير صالحة للشرب.