بنزرت: اختتام فعاليات" تحدي Hackaton" لابتكار حلول لدعم التنمية المستدامة وتشجيع الشباب على المبادرة الخاصة وإحداث شركات ناشئة



وتندرج هذه الفعاليات وفق لجنة التنظيم ضمن سياسة الدولة التونسية لدفع روح المبادرة وتشجيع الشبان وحاملي افكار المشاريع على احداث المؤسسات والتحفيز على منظومة المبادرة الخاصة والتوجه للاقتصاد الدائري.



وتنافس في مسابقة "تحدي الهاكاتون" 15 مشاركا من طلبة ومؤسسات ناشئة وافراد يمثلون محاضن المؤسسات الثلاث من اجل تقديم حلول مجددة تتعلق بابتكار طريقة مستدامة، من شأنها تفعيل منظومة تجميع الزيوت المستعملة باعتماد الوسائل المعلوماتية الحديثة، كانت اقترحتها "الشركة التونسية لمواد التزييت"، وذلك تحت إشراف وتقييم لجنة معتمدة من الخبراء في المجال، والتي اختارت ان تتوج الفرق الثلاث نظرا لاهمية البرامج والحلول التي اعدتها بالمناسبة .

اختتمت مساء اليوم في مدينة بنزرت فعاليات "تحدي الهاكاتون Hackaton" لابتكار حلول لدعم التنمية المستدامة، الذي نظمته من خلال الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات ، محاضن المؤسسات الجهوية بكل من بنزرت وباجة والمرسى بتنسيق من الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف الادارة العامة للوكالة، في اطار المخيم الصيفي " ECOSTART SUMMER CAMP" الذي انطلق يوم 3 جويلية الجاري.وتندرج هذه الفعاليات وفق لجنة التنظيم ضمن سياسة الدولة التونسية لدفع روح المبادرة وتشجيع الشبان وحاملي افكار المشاريع على احداث المؤسسات والتحفيز على منظومة المبادرة الخاصة والتوجه للاقتصاد الدائري.وتنافس في مسابقة "تحدي الهاكاتون" 15 مشاركا من طلبة ومؤسسات ناشئة وافراد يمثلون محاضن المؤسسات الثلاث من اجل تقديم حلول مجددة تتعلق بابتكار طريقة مستدامة، من شأنها تفعيل منظومة تجميع الزيوت المستعملة باعتماد الوسائل المعلوماتية الحديثة، كانت اقترحتها "الشركة التونسية لمواد التزييت"، وذلك تحت إشراف وتقييم لجنة معتمدة من الخبراء في المجال، والتي اختارت ان تتوج الفرق الثلاث نظرا لاهمية البرامج والحلول التي اعدتها بالمناسبة .

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وفي هذا السياق، أبرزت الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد لدى إشرافها بتكليف من والي بنزرت سمير عبد اللاوي على الحفل الختامي أهمية البعد التشاركي المعتمد من قبل لجنة التنظيم للمسابقة وأيضا المصيف لمزيد تشجيع الشباب على خلق الثروة وتعزيز مجالات التنمية واحداث مواطن شغل جديدة ودائمة في مجالات مجددة بمثل المؤسسات الناشئة والاقتصاد الدائري .

و يشار إلى ان الفعاليات الختامية للمسابقة، سبقها اليوم عرض وتقديم عدد من المداخلات العلمية والعملية متعلقة بأساليب وطرق التحفيز على التوجه للاقتصاد الدائري من تقديم عدد من المؤسسات العمومية الشريكة على غرار كالة النهوض بالصناعة والتجديد ومؤسسات الشركة التونسية لمواد التزييت وفضاء الأنشطة الاقتصادية بنزرت منزل بورقيبة والقطب التنموي ببنزرت وممثلي عدد من النسيج الإداري والمؤسساتي والمنظماتي والجمعياتي وهياكل التمويل علاوة على جمعيتي " انجاز" و" علمني" .