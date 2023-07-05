سيدي بوزيد: بلدية السبالة تخصّص اعتمادات مالية هامة لانجاز مشاريع في مجالات التنوير وتعبيد الطرقات وتوفير الماء الصالح للشرب

خصّصت بلدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد اعتمادات هامة لإنجاز مجموعة من المشاريع في مجالات التنوير والتعبيد ومسالك فك العزلة وتوفير الماء الصالح للشرب بعضها بصدد الانجاز وبعضها سينطلق قريبا بهدف تحسين جودة الخدمات البلدية وتطويرها.



وبيّن كاتب عام بلدية السبالة والمكلف بتسييرها، الصادق الغربي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، أن عددا من المشاريع في طور الانجاز وبعضها سينطلق قريبا، وتتمثل في مشروع تعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية بكلفة 541 ألف دينار ويشمل طرقات حيوية في المنطقة البلدية، ومشروع المسالك الفلاحية لفك العزلة على المناطق الريفية بكلفة تقدر بـ731 ألف دينار وهو مدرج في اطار تحسين ظروف العيش في مناطق التوسعة التي شملها التقسيم البلدي، إضافة الى مشروع تعبيد الطرقات قسط 2022 بتكلفة تقدر بـ 790 ألف دينار خصّصت للترصيف والتعبيد وبلغت نسبة انجازه حوالي 80 بالمائة.

وأضاف أن البلدية خصّصت اعتمادات تقدّر بـ 480 ألف دينار لمشروع إعادة تهيئة شبكة التنوير العمومي في المنطقة البلدية الذي يندرج في إطار المحافظة على الطاقة، ويتمثّل في تركيز الطاقة الشمسية في مفترقات الطرقات، وتغيير شبكة التنوير العمومي بالطريق الرئيسي بالاعتماد على انارة مقتصدة للطاقة، وهو مشروع مموّل في جزء منه من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.



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وأشار إلى ان مشروع حماية مدينة السبالة من الفيضانات البالغة كلفته 1.8 مليون دينار، بلغ حاليا مرحلة القبول الوقتي من طرف مصالح وزارة التجهيز، معتبرا أنّ أهم مشروع يتمثّل في تزويد عدد من الأحياء السكنية في المنطقة البلدية بالماء الصالح للشراب وهو مشروع بتكلفة 460 ألف دينار وبتمويل كلي من البلدية بهدف تحسين ظروف عيش السكان وتحسين الخدمات نظرا للتوسع العمراني بالمنطقة البلدية.