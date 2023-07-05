ارتفاع غير مسبوق لحجم النقد المتداول الى 20.4 مليار دينار ما ينبئ بتفاقم التضخم النقدي

ارتفع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة الى 20346 مليون دينار يوم 4 جويلية 2023 مقابل 17938 مليون دينار في نفس اليوم من سنة 2022، مسجلا بذلك زيادة غير مسبوقة بقيمة 2408 مليون دينار وبنسبة 13.4 بالمائة ، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.



وينبئ هذا التطور اللافت لحجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، وهو ما يعادل كتلة النقد المتداول خارج القطاع البنكي والمالي المهيكل، بمزيد تفاقم ظاهرة التضخم النقدي بما يؤكد تعثر السياسة النقدية على مستوى

مكافحة هذه الآفة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار لدى الاستهلاك العائلي.



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