بطولة افريقيا للامم للشبان لتنس الطاولة - المنتخب التونسي تحت 15 عاما يتوج بالميدالية الذهبية

توج المنتخب التونسي لتنس الطاولة تحت 15 عاما بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق ضمن بطولة افريقيا للامم للشبان المقامة بمدينة اغادير المغربية من 2 الى 8 جويلية الجاري.
وفاز المنتخب التونسي المتالف من وسيم الصيد ويوسف العيدلي وامير الصيد وانس المشرقي في الدور النهائي امس الثلاثاء على نظيره المصري 3-1.
وكان منتخب الوسطيات تحت 19 عاما المتكون من ملكة الرياحي وسلمى بوحجر ومريم الحمروني قد احرز الميدالية الفضية لمسابقة الفرق.
وفاز المنتخب التونسي المتالف من وسيم الصيد ويوسف العيدلي وامير الصيد وانس المشرقي في الدور النهائي امس الثلاثاء على نظيره المصري 3-1.
وكان منتخب الوسطيات تحت 19 عاما المتكون من ملكة الرياحي وسلمى بوحجر ومريم الحمروني قد احرز الميدالية الفضية لمسابقة الفرق.
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