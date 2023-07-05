بطولة افريقيا للامم للشبان لتنس الطاولة - المنتخب التونسي تحت 15 عاما يتوج بالميدالية الذهبية

توج المنتخب التونسي لتنس الطاولة تحت 15 عاما بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق ضمن بطولة افريقيا للامم للشبان المقامة بمدينة اغادير المغربية من 2 الى 8 جويلية الجاري.

وفاز المنتخب التونسي المتالف من وسيم الصيد ويوسف العيدلي وامير الصيد وانس المشرقي في الدور النهائي امس الثلاثاء على نظيره المصري 3-1.

وكان منتخب الوسطيات تحت 19 عاما المتكون من ملكة الرياحي وسلمى بوحجر ومريم الحمروني قد احرز الميدالية الفضية لمسابقة الفرق.





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