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بطولة افريقيا للامم للشبان لتنس الطاولة - المنتخب التونسي تحت 15 عاما يتوج بالميدالية الذهبية

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 10:57 قراءة: 0 د, 21 ث
      
توج المنتخب التونسي لتنس الطاولة تحت 15 عاما بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق ضمن بطولة افريقيا للامم للشبان المقامة بمدينة اغادير المغربية من 2 الى 8 جويلية الجاري.
وفاز المنتخب التونسي المتالف من وسيم الصيد ويوسف العيدلي وامير الصيد وانس المشرقي في الدور النهائي امس الثلاثاء على نظيره المصري 3-1.
وكان منتخب الوسطيات تحت 19 عاما المتكون من ملكة الرياحي وسلمى بوحجر ومريم الحمروني قد احرز الميدالية الفضية لمسابقة الفرق.

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