جلسة عمل حول سبل توفير المواد المقطعية لإنجاز الطريق السيــارة أ 2 الرابطة بين تـونس وجلمة

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023، بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل تحت إشراف سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان و محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خصصت للنظر في الحلول الممكنة لتوفير المواد المقطعية لإنجاز مشروع الطريق السيــارة أ 2 الرابطة بين تـونس وجلمة.



وحضر هذه الجلسة ثلة من إطارات الوزارتين وممثلين عن وزارة المالية. كما تمّ التطرق للحلول الممكنة والناجعة لحلّ الإشكاليات المتعلقة بمقاطع توقف نشاطها لعدم خلاص معاليم الكراء وإخلالات أخرى، خـاصّة في الجزء الممتدّ بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد من مشروع الطريق السيــارة أ 2 الرابطة بين تـونس وجلمة ومواصلة تزويد هذا المشروع الوطني بالكميات اللازمة من المواد الإنشائية مع حفظ حقوق الدولة واستخلاص مستحقاتها.

وجرى النظر في سبل مزيد تسريع تحرير الحوزة العقارية للمشروع.



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حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم ممثلين عن وزارات التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية تكلف بإيجاد الحلول الكفيلة باستخلاص واسترجاع مستحقات الدولة وتمكين أصحاب المقاطع من استئناف نشاطهم بما يساعد على استكمال تنفيذ هذا المشروع الوطني في آجاله.

وأكد الوزيران في ختام الجلسة على ضرورة تواصل التنسيق اليومي لتلافي أي تأخير في نسق تقدم أشغال هذا المشروع مشدّدين على أهميته الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

