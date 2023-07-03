كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تقرّر عقد مؤتمرها الوطني الثالث يوم 10 نوفمبر 2023 بتونس

قرّر المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" عقد المؤتمر الوطني الثالث للمنظمة يوم 10 نوفمبر 2023 في تونس، وفق بلاغ أصدرته "كوناكت"، الاثنين.



وأكدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أن المجلس الإداري حدّد موعد تنظيم المؤتمر الوطني لمنظمة الأعراف، خلال اجتماع التأم السبت 24 جوان 2023 بصفاقس، وخصص لمتابعة أهم أنشطة المنظمة الوطنية والجهوية والقطاعية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.





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وكان المؤتمر الوطني الثاني لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية انتظم يوم 14 نوفمبر 2018، بتونس العاصمة، بمشاركة العديد من رجال الأعمال من تونس والخارج وحضور اكثر من 520 عضوا للمكاتب التنفيذية التابعة للهياكل الجهوية والقطاعية لانتخاب اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للفترة النيابية 2018-2022.



واهتم المؤتمر بالأساس بمسألة رقمنة المؤسسات وتأثيرها على رفع القدرة التنافسية وبالتالي تطوير الاقتصاد والسبل الكفيلة بتحسين الاداء المالي والاقتصادي وتطوير القدرة التنافسية في تونس من خلال الاطلاع على التجارب الناجحة في أوروبا وإفريقيا والاحتذاء بها وتطوير المهارات الذاتية.

وكان طارق الشريف، الرئيس الحالي "لكوناكت"، والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اعلن في سبتمبر 2011، عن تأسيس منظمة أعراف جديدة تحمل اسم "كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية" (كونكت ).

وقال طارق الشريف الرئيس المؤسس للكنفدرالية في ندوة صحفية بالعاصمة يوم 14 سبتمبر 2011، إن "كونكت" ليست هيكلا "منشقا" عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو "معارضا" له وأنها "على استعداد للتعاون مع أي هيكل اقتصادي أو نقابي" في البلاد .

وذكر أن "كوناكت" ستسعى إلى تجسيم قيم المواطنة صلب المؤسسات الاقتصادية التونسية من خلال حثها على دفع الضرائب وتحسين وضعية العمال (الرواتب والإنتاجية) وتجسيم مبادئ الحوكمة الرشيدة واحترام المعايير البيئية .

وكوناكت، وفق ما ورد على صفحة المنظمة، هي منظمة تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية والأجنبية العاملة في العديد من القطاعات وفي جميع المناطق وهي مكرسة للدفاع عن مصالح أعضائها من خلال تمثيلهم لدى السلطات العامة ومختلف الشركاء وكذلك تعمل على تعزيز الأعمال التجارية والمبادرات الخاصة من أجل تطوير النوعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.