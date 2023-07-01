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الترجي الرياضي ينتدب متوسط الميدان يوسف عومارو

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 19:30 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن الترجي الرياضي مساء اليوم السبت عن انتدابه لمتوسط الميدان النيجري يوسف عومارو وذلك بعقد لمدة 3 مواسم وذلك حسب ما جاء على الموقع الرسمي لفريق باب سويقة على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان يوسف عومارو (30 سنة)سبق له تقمص زي الاتحاد المنستيري حيث انتهى عقده مع فريق عاصمة الرباط يوم 30 جوان المنقضي.
وسبق لمتوسط ميدان منتخب النيجر (50 مباراة دولية) ان تقمص زي عدد من الاندية شان فريقي وجدة والقنيطرة المغربيين وسان بيدرو الايفواري .


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