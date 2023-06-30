قيس سعيد: ضرورة أن يعود للخطوط التونسية بريقها وأن يتم القضاء على الأسباب التي أدت إلى تراجعها

أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، "ضرورة أن يعود للخطوط التونسيّة بريقها وأن يتم القضاء على الأسباب، التي أدت إلى تراجعها".

وأوصى سعيد، لدى استقباله، الجمعة، بقصر قرطاج، وزير النقل، ربيع المجيدي، والرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، خالد الشلي، "بتحميل المسؤولية كاملة لمن أراد ولا يزال يريد تفليسها للتفريط فيها في ما بعد، كما حصل ذلك بالنسبة إلى عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية".



وتناول اللقاء، برنامج إنقاذ هذه المنشأة العمومية، "التي كانت لمدة سنوات طويلة إحدى زهرات هذا الصنف من المنشآت قبل أن ينخرها الفساد كما نخر العديد من المؤسسات الأخرى"، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".



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