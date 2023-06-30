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قيس سعيد: ضرورة أن يعود للخطوط التونسية بريقها وأن يتم القضاء على الأسباب التي أدت إلى تراجعها

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 20:07 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، "ضرورة أن يعود للخطوط التونسيّة بريقها وأن يتم القضاء على الأسباب، التي أدت إلى تراجعها".
 وأوصى سعيد، لدى استقباله،  الجمعة،  بقصر قرطاج، وزير النقل، ربيع المجيدي، والرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، خالد الشلي، "بتحميل المسؤولية كاملة لمن أراد ولا يزال يريد تفليسها للتفريط فيها في ما بعد، كما حصل ذلك بالنسبة إلى عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية".

وتناول اللقاء، برنامج إنقاذ هذه المنشأة العمومية، "التي كانت لمدة سنوات طويلة إحدى زهرات هذا الصنف من المنشآت قبل أن ينخرها الفساد كما نخر العديد من المؤسسات الأخرى"، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
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وقال رئيس الجمهوريّة، "إن السماء نريدها مفتوحة للطائرات التونسيّة لا أن تجوبها طائرات لا يكون لطائراتنا مكان في أسرابها".
وتطرق رئيس الدولة، أيضا، إلى ضرورة تحسين الخدمات في الأرض والجوّ، مذكّرا بأن الخطوط التونسية كانت على مدى سنوات بعد إحداثها في طليعة شركات الطيران العالمية.

وتناول الاجتماع، كذلك، ضرورة تجديد أسطول طائرات الخطوط التونسيّة ووضع برنامج لاقتناء طائرات جديدة وخطّة عمل لبيع الطائرات الرابضة في المطارات أو بيع قطع غيارها إن لم تعد صالحة للاستعمال.

وأوصى سعيد، على صعيد آخر، بضرورة الإحاطة الكاملة بحجيج تونس الميامين عند عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحجّ.
 

 


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