سيدي بوزيد: جمعية "صوت حواء" تواصل تنفيذ مشروع "الرقاب الخضراء" للعناية بالبيئة

تواصل جمعية "صوت حواء"، تنفيذ مشروع "الرقاب الخضراء" في المدرسة الابتدائية ابن منظور وبلدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد، بهدف التوعية بأهمية نظافة المحيط والمحافظة على البيئة وتركيز حاويات مخصصة للفرز الانتقائي.



وبينت ممثلة جمعية "صوت حواء" دارين عبيدي في تصريح لصحفية "وات"، أن المشروع النموذجي "الرقاب الخضراء" بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، اختار أكبر مدرسة ابتدائية بمعتمدية الرقاب للعمل على توعية التلاميذ باهمية النظافة وخصص حملات توعوية وورشات تفاعلية مع التجار في المنطقة للالتزام بوضع الفضلات في الحاويات المخصصة لها والعناية بنظافة "شارع الخضرة".





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وأشارت الى أنه تم تخصيص دورات تكوينية لفائدة عمال النظافة في بلدية الرقاب، وانه تم طرح عدد من المشاكل البلدية على غرار مشكل المصب الذي لا يتوفر في بلدية الرقاب، وبينت انه سيتم خلال الأيام القادمة، عقد جلسة عمل مع والي الجهة والإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري واتحاد الشغل، لايجاد حلول لعدد من الاشكاليات ذات العلاقة بالنظافة والبيئة.



وتتمثل تدخلات الجمعيات المشاركة في المشروع في رصد مختلف الاشكاليات ذات العلاقة بالنظافة والبيئة والبحث في سبل ايجاد الحلول الممكنة وتنظيم دورات تكوينية في مجالات مختلفة ووضع عدد من الحاويات ب"شارع الخضرة"، بعد تذمر عدد من المواطنين من فضلات السوق الأسبوعية، وتنظيم حملات نظافة لجمع البلاستيك لمعاضدة مجهودات العملة ولضمان نظافة الشوارع من المواد البلاستيكية.



وذكرت عبيدي أن مشروع "الرقاب الخضراء" تشرف على إنجازه ثلاث جمعيات وهي جمعية الموارد الطبيعية وجمعية "صوت حواء" وجمعية مركز الإعلام المواطني وذلك بالشراكة مع بلدية الرقاب والمدرسة الابتدائية ابن منظور.