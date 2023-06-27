"شبكة مراقبون" : هيئة الانتخابات أسندت لنفسها صلاحيات كبيرة في عملية التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية

اعتبرت شبكة "مراقبون" (جمعية مهتمة بالشّأن الانتخابي)، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "أسندت لنفسها صلاحيات كبيرة في عملية التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، بشكل لا يستند إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي"، مؤكدة أنّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وضبط الحدود يتجاوز المسألة الانتخابية ليشمل أبعادا أخرى سياسية وتنموية.



ولاحظت "مراقبون"، أنّ هذه الصلاحيات التي منحتها هيئة الانتخابات لنفسها "لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي"، وفق تقديرها، مبيّنة أنّ المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، ينصّ صراحة في فصله العاشر، على أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم بمقتضى أمر، أي أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى هذه العملية وليس هيئة الانتخابات، التي تتمتع فقط بدور استشاري لاحق.





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