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الحمامات 2023 _ اليوم الثالث :رياضة التجديف تهدي تونس 3 ميداليات ذهبية جديدة

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 19:08 قراءة: 1 د, 8 ث
      
اهدت رياضة التجديف بعد ظهر اليوم الاثنين 3 ميداليات ذهبية جديدة لتونس حيث توج كل من هاني السبايتي وخديحة الكريمي بالميدالية الذهبية لسباق الزوجي المختلط بتوقيت قدره 2س و26د و53ث في منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الافريقية الشاطئية التي يحتضنها المنتجع السياحي ياسمين الحمامات الى غاية 30 جوان الجاري.

وعادت الميدالية الفضية للمغرب بفضل الثنائي ابراهيم المرغي وماجدولين العلوي /2س و34د و93ث/ فيما احرزت الجزائر الميدالية البرونزية عن طريق كل من عبد النور زواد ونهاد بن شاذلي /2س و34د و52ث/.

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وفي مسابقة الزوجي ذكور، حصدت تونس الميدالية الذهبية عن طريق هاني السبايتي وفادي بن حمودة /2س و22 و14/ واحرزت المغرب الميدالية الفضية عن طريق الثنائي ايوب بو ستة وعبد الرحمان العالج /2س و33د و99ث/ فيما عادت البرونزية الى جنوب افريقيا عن طريق اونغا ميستوا وجورج دي بولي/2س و32د و28ث/.

وفي اختصاص الزوجي اناث، توجت كل من التونسيتين عائشة عبد العزيز وسارة الزمالي بالمعدن النفيس بزمن قدره 2س و42د و90ث/. وعادت الفضية لجنوب افريقيا عن طريق ايمي الكسندر وجياندا كواماندا / 2س و52د و96ث/ وتوجت المغرب بالميدالية البرونزية عن طريق زينب جابور ومروى النكيري /2س و56د و62ث/.

وكانت تونس احرزت في وقت سابق اليوم، الميدالية الذهبية لمسابقة التجديف فردي رجال بتوقيت (2دق و28ث) عن طريق محمد الطيب الفردي سيدات بواسطة خديجة الكريمي بتوقيت (2دق و48ث) لترتفع الحصيلة الى 5 ميداليات ذهبية.


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