الحمامات 2023 _ اليوم الثالث :رياضة التجديف تهدي تونس 3 ميداليات ذهبية جديدة

اهدت رياضة التجديف بعد ظهر اليوم الاثنين 3 ميداليات ذهبية جديدة لتونس حيث توج كل من هاني السبايتي وخديحة الكريمي بالميدالية الذهبية لسباق الزوجي المختلط بتوقيت قدره 2س و26د و53ث في منافسات اليوم الثالث لدورة الألعاب الافريقية الشاطئية التي يحتضنها المنتجع السياحي ياسمين الحمامات الى غاية 30 جوان الجاري.



وعادت الميدالية الفضية للمغرب بفضل الثنائي ابراهيم المرغي وماجدولين العلوي /2س و34د و93ث/ فيما احرزت الجزائر الميدالية البرونزية عن طريق كل من عبد النور زواد ونهاد بن شاذلي /2س و34د و52ث/.





...