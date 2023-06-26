الألعاب الافريقية الشاطئية| المنتخب التونسي لكرة اليد يتوج بالميدالية الذهبية

توج المنتخب التونسي لكرة اليد رجال بالميدالية الذهبية اثر فوزه على نظيره المغربي برميات الحرة الترجيحية 14ـ12 في الدور النهائي الذي جرى اليوم الاثنين في اطار الالعاب الافريقية الشاطئية التي تتواصل فعالياتها بالمنتجع السياحي بالحمامات الى غاية 30 جوان الجاري.وكانت المباراة انتهت في وقتها القانوني بالتعادل 1ـ1 /تفاصيلها 15ـ21 و21ـ16/.وضمن المنتخب التونسي بهذا الفوز، تاهله الى الالعاب العالمية الشاطئية التي ستدور في بالي.