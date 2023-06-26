تراجع كميّات الأمطار خلال أفريل 2023 ب35 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية (معهد الرصد الجوّي)

عانت تونس، التـي تعيش شحّا مائيا، خلال شهر أفريل 2023 عجزا على مستوى التساقطات. وقدّرت حصيلة الأمطار للشهر ذاته (27 محطّة رئيسية) ب481،3 مليمتر، في حين أنّ المعدل المرجعي للفترة ذاتها يقدر ب741،8 مم، وهو ما مثل 64،9 بالمائة من المعدل العادي، وفق ما أظهرته نشرية المناخ الشهرية (افريل 2023) للمعهد الوطني للرصد الجوّي.



وشهد إجمالي كميّات الأمطار خلال شهر أفريل 2023 تراجعا بنسبة 35 بالمائة. وسجّلت أهم الكميّات بطبرقة، حيث بلغت 43،4 مم، وكانت أقل بنسبة 38 بالمائة مقارنة بمعدل شهر أفريل للسنوات الأخيرة.





...